Лесные пожары в Украине. Фото: Прямий

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Пожар в Чернобыльской зоне, лесные пожары на Киевщине и Житомирщине не ликвидированы.

В Зоне отчуждения основные усилия спасателей направлены на тушение четырех очагов тления в лесах. Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГосЧС и ВСУ. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На Житомирщине спасатели помогают тушить пожары лесникам на территории четырех лесных хозяйств: ДП «Овруцкое ЛГ», «Овруцкое СЛГ», «Словечанское ЛГ» и «Словечанский лесхоз АПК». Они тушат очаги тления травяного настила, пней и древесины.

В Киевской области спасатели пытаются локализовать четыре очаги тления на территории населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора, Рудьки и Буряковка. Здесь продолжают тлеть пни, остатки древесины и два торфяника. Кроме того, для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно восемь шляхопрокладачів Вооруженных сил Украины. Инженерная техника уже создала 320 км минерализованных полос. Спасатели отметили, что пожары не угрожают хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения.

К ликвидации пожара привлечены сотни человек, военная техника, самолеты и вертолеты.

Напомним, лесные пожары в Житомирской области перевернулись на села. Огонь уничтожил 39 домов в населенных пунктах.