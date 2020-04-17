В Житомирской области лесные пожары перекинулись на села, сгорели 35 домов, фото — Житомир Инфо

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Ракурс

Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села. В регионе горят леса на территории девяти лесхозов, огонь хозяйничает теперь и в населенных пунктах.

Спасатели сообщили, что 16 апреля лесные пожары начались в результате поджога сельхозугодий и травы в домохозяйствах. Из-за порывистого шквального ветра более 30 м/с огонь быстро распространился на большие площади лесов и дома.

В частности горят леса вблизи сел в Овручском и Олевском районах. В прокуратуре начали уголовное производство. В Овручскому районе во время тушения здания, которое загорелось от горящей сухой травы, травмировался человек.

Больше всего пострадали лесхозы в Рудне, Бережести, Словечанах. Сегодня тушат огонь, кроме спасателей и спецтехники, три самолета АН-32П.

Активисти рассказали в соцсетях, что вчера сгорели 35 жилых домов в Житомирской области. Взрослые остались на местах и помогают пожарным остановить распространение огня. Детей (от 3,5 лет) эвакуировали в Киевскую область, в частности, в село Гнедин. Общины сел организовали сбор одежды, обуви и продуктов питания для пострадавших от пожара.

В соцсетях жители области публикуют видео пожаров.

В селе Острова Овручского района огонь с поля мгновенно перекинулся на 19 дворов, два из которых жилые. Совместными усилиями спасателей и селян в течение шести часов пожар удалось обуздать. Пока спасатели тушили горящие здания и защищали жилье, местные обкапывали территорию, чтобы пожар не распространялся дальше.

Огнем здесь уничтожены 4 га сухой травы, два жилых и 17 нежилых домохозяйств.

Сильные порывы ветра способствовали быстрому распространению пламени во дворах в Словечанах. Во время тушения получил ожоги рук местный 47-летний житель, который от госпитализации отказался.

Пожары в регионе стали предметом разговора во время онлайн-совещания у президента Украины. Пресс-служба главы государства сообщила, что накануне шквальный ветер на Житомирщине повредил сети электропередач, а сегодня утром в регионе зафиксировали три новых очага пожара. К тому же горят и торфяные залежи, из-за чего дым и запах горения могут сохраняться в Киеве несколько дней.

«Ракурс» сообщал, что пожары в Житомирской области стали одной из причин резкого ухудшения видимости и состояния воздуха в Киеве.