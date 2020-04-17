Эпидемия коронавируса: Благодатный огонь доставят по специальной процедуре

Пасху в Украине будут праздновать 19 апреля, фото: Benoit Soubeyran

https://racurs.ua/n136919-epidemiya-koronavirusa-blagodatnyy-ogon-dostavyat-po-specialnoy-procedure.html

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Благодатный огонь православным христианам, празднующих Пасху 19 апреля, доставят по специальной процедуре в связи с эпидемией коронавируса.

Церковь Гроба Господня в Старом городе Иерусалима закрыта на карантин, как и ряд других заведений в Израиле. Однако она будет открыта для того, чтобы произошло схождение Благодатного огня, сообщает издание Israel Today.

Отмечается, что Израиль не может позволить въезд в страну десятков тысяч христиан, которые обычно принимают участие в этом мероприятии, однако разрешит въезд и предоставит сопровождение представителям различных церквей, чтобы они могли стать свидетелями схождения Благодатного огня и доставили его в свои страны.

Делегации из соответствующих стран прилетят в Израиль, но должны будут оставаться в своих самолетах.

Представители соответствующих церквей примут участие в мероприятии, а потом под сопровождением израильской полиции привезут часть Благодатного огня к самолетам.

Напомним, в Украине не планируют ослаблять карантин на Пасху.