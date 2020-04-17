В Одессе поймали экс-боевика, воевавшего против ВСУ в районе ДАП и Дебальцево / фото: СБУ

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Служба безопасности Украины поймала экс-боевика террористической организации ДНР, который участвовал в боях против сил АТО в районе Дебальцево, Углегорска, Песков, Спартака, Логвиново и Донецкого аэропорта.

Житель Донецка в 2014 году добровольно пополнил ряды одного из разведывательно-диверсионных подразделений батальона «Шум» казачьего союза «Область войска Донского», — сообщили в пресс-центре СБУ.

Впоследствии он воевал против защитников Украины в составе огневой группы поддержки так называемой славянской бригады первого армейского корпуса ДНР. Два года назад террорист переехал в Харьков и Киев, а затем в Одессу, где и получил новые документы.

Во время задержания экс-боевик предоставил о себе ложные сведения и оказывал физическое сопротивление. СБУ изъяла у него компьютерную технику, мобильный терминал и сим-карты.

Террористу ДНР объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.