В Одесі спіймали екс-бойовика, який воював проти ЗСУ в районі ДАП і Дебальцевого / фото СБУ

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Служба безпеки України спіймала екс-бойовика терористичної організації ДНР, який брав участь у боях проти сил АТО в районі Дебальцевого, Вуглегірська, Пісків, Спартака, Логвінового та Донецького аеропорту.

Мешканець Донецька у 2014 році добровільно приєднався до одного з розвідувально-диверсійних підрозділів батальйону «Шум» козачого союзу «Область війська Донського», — повідомили в прес-центрі СБУ.

Згодом він чинив опір захисникам України у складі вогневої групи підтримки так званої слов’янської бригади першого армійського корпусу ДНР. Два роки тому терорист переїхав до Харкова і Києва, а потім до Одеси, де і отримав нові документи.

Під час затримання екс-бойовик розповідав неправдиві дані про себе та чинив фізичний опір. СБУ вилучило в нього комп’ютерну техніку, мобільний термінал та сім-картки.

Терористу ДНР оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.