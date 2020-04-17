https://racurs.ua/ua/n136918-natovpy-ludey-ta-borotba-za-pasajyriv-ukrayinci-masovo-povertautsya-z-ievropy-naperedodni.html

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Карантин в Україні запроваджений до 24 квітня. Карантинні заходи, зокрема, обмежують пересування українців за межі України. Окрім того, закриті більшість пунктів пропуску на кордонах.

Попри заборони українці продовжують масово повертатися з Європи. Сплеск кількості осіб, які хочуть потрапити додому, спостерігається на заході України напередодні Великодня. Відео з пункту пропуску «Тиса» опублікував журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

За словами журналіста, на україно-угорському кордоні сьогодні спостерігаються натовпи людей. Їх перевозять із Європи спеціальними автобусами. Після цього в українських перевізників розпочинається «справжня боротьба» за пасажирів.

За словами журналіста, перевізників на кордоні багато, тому вони й намагаються закликати до себе якомога більше осіб. Автобуси їдуть до всіх куточків України — від Рахова до Маріуполя. Водночас на відео можна побачити, що на кордоні утворюються великі натовпи, а люди перебувають на короткій відстані один від одного, хоча карантинні правила передбачають знаходження на відстані щонайменше 1,5 метри.

Зокрема, тисячі українців повертаються до України із Чехії. Звідти вже два тижні їздить безкоштовний автобус, який майже щодня доправляє людей маршрутом із Праги до Чопа.

На сайті Державної прикордонної служби України зазначається, що вранці 17 квітня черги з вантажівок були на пункті пропуску «Краковець». На інших пунктах пропуску черг немає.

Нагадаємо, раніше уряд прийняв рішення про закриття ще 10 пунктів пропуску на державному кордоні.