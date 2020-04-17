https://racurs.ua/n136918-tolpy-ludey-i-borba-za-passajirov-ukraincy-massovo-vozvraschautsya-iz-evropy-nakanune-pashi-video.html

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Карантин в Украине введен до 24 апреля. Карантинные меры, в частности, ограничивают передвижения украинцев за границу. Кроме того, закрыты большинство пунктов пропуска на границах.

Несмотря на введенные ограничения, украинцы продолжают массово возвращаться из Европы. Всплеск количества людей, которые хотят попасть домой, наблюдается на западе Украины накануне Пасхи. Видео с пункта пропуска «Тиса» опубликовал журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, на украино-венгерской границе сегодня наблюдаются толпы людей. Их перевозят из Европы специальными автобусами. После этого у украинских перевозчиков начинается «настоящая борьба» за пассажиров.

По словам журналиста, перевозчиков на границе много, поэтому они и пытаются призвать к себе как можно больше человек. Автобусы едут до всех уголков Украины — от Рахова до Мариуполя. В то же время на видео можно увидеть, что на границе образуются большие толпы, а люди находятся на коротком расстоянии друг от друга, хотя карантинные правила предусматривают нахождение на расстоянии не менее 1,5 метра.

В частности, тысячи украинцев возвращаются в Украину из Чехии. Оттуда уже две недели ездит бесплатный автобус, который почти ежедневно доставляет людей маршруту из Праги до Чопа.

На сайте Государственной пограничной службы Украины отмечается, что утром 17 апреля очередь из грузовиков были на пункте пропуска «Краковец». На других пунктах пропуска очередей нет.

Напомним, ранее правительство приняло решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска на государственной границе.