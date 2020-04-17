Епідемія коронавірусу: Благодатний вогонь доставлятимуть за спеціальною процедурою

Великдень в Україні святкуватимуть 19 квітня, фото: Benoit Soubeyran

https://racurs.ua/ua/n136919-epidemiya-koronavirusu-blagodatnyy-vogon-dostavlyatymut-za-specialnou-procedurou.html

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Благодатний вогонь православним християнам, які святкують Великдень 19 квітня, доставлятимуть за спеціальною процедурою у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Церква Гробу Господнього в Старому місті Єрусалиму закрита на карантин, як і низка інших закладів в Ізраїлі. Проте вона буде відкрита для того, щоб відбулося сходження Благодатного вогню, повідомляє видання Israel Today.

Зазначається, що Ізраїль не може дозволити в’їзд до країни десятків тисяч християн, які зазвичай беруть участь у цьому заході, проте дозволить в’їзд та надасть супровід представникам різних церков, щоб вони могли стати свідками сходження Благодатного вогню та доставили його у свої країни.

Делегації з відповідних країн прилетять до Ізраїлю, але повинні будуть залишатися в своїх літаках.

Представники відповідних церков візьмуть участь у заході, а потім під супроводом ізраїльської поліції привезуть частину Благодатного вогню до літаків.

Нагадаємо, в Україні не планують послаблювати карантин на Великдень.