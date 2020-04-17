На Житомирщині лісові пожежі перекинулися на села, згоріли 35 будинків, фото — Житомир Інфо

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Лісові пожежі у Житомирській області перекинулися на села. В регіоні горять ліси на території дев’яти лісгоспів, вогонь господарює і в населених пунктах.

Рятувальники повідомили, що 16 квітня лісові пожежі почалися в результаті підпалу сільгоспугідь та випалення трави в домогосподарствах. Через поривчастий шквальний вітер понад 30 м/с вогонь швидко розповсюдився на великі площі лісів і будинки.

Зокрема горять ліси поблизу сіл в Овруцькому та Олевському районах. У прокуратурі розпочали кримінальне провадження. В Овруцькому районі під час гасіння будівлі, що зайнялася від палаючої сухої трави, травмувався чоловік.

Найбільше постраждали лісгоспи у Рудні, Бережесті, Словечанах. Сьогодні гасять вогонь, крім рятувальників та спецтехніки, три літаки АН-32П.

За даними активістів, вчора згоріли 35 житлових будинків у Житомирській області. Дорослі залишилися на згарищах і допомагають пожежникам зупинити поширення вогню. Дітей (від 3,5 років) евакуювали на Київщину, зокрема, в село Гнідин. Громади навколишніх сіл організували збір одягу, взуття та продуктів харчування для потерпілих від пожежі.

У соцмережах жителі області публікують відео пожеж.

У селі Острови Овруцького району вогонь з поля миттєво перекинувся на 19 дворів, два з яких житлові. Спільними зусиллями рятувальників та селян впродовж шести годин пожежу вдалося приборкати. Доки рятувальники гасили палаючі будівлі та відбивали вогонь від житлових, місцеві мешканці оборювали територію, аби пожежа не розповсюджувалася.

Вогнем тут знищено 4 га сухої трави, два житлові та 17 нежитлових домогосподарств.

Сильні пориви вітру сприяли швидкому розповсюдженню полум’я на подвір’я у Словечанах. Під час гасіння отримав опіки рук місцевий 47-річний мешканець, який від госпіталізації відмовився.

Пожежі в регіоні стали в тому числі предметом розмови під час онлайн-наради в президента країни. Прес-служба глави держави повідомила, що напередодні шквальний вітер на Житомирщині пошкодив мережі електропередачі, а сьогодні вранці в регіоні зафіксували три нових осередки пожежі. До того ж горять і торф’яні поклади, через що дим і запах горіння можуть зберігатися кілька днів.

«Ракурс» повідомляв, що пожежі в Житомирській області стали однією з причин різкого погіршення видимості та стану повітря в Києві.