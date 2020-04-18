Пожары под Киевом: сгорели 39 домов, лес все еще тушат, полиция разыскивает поджигателей, фото — ГСЧС

https://racurs.ua/n136953-pojary-pod-kievom-prodoljautsya-sgoreli-39-domov-policiya-razyskivaet-dvuh-podjigateley-video.html

Ракурс

Пожары в лесах Житомирской области, а также вблизи Киева 18 апреля продолжаются. Спасатели и лесная охрана спасают людей и деревья на территории четырех лесных хозяйств Житомирщины — в Овруче и Словечанах.

Здесь все еще тлеет трава и пеньки, остается девять очагов горения. Спасатели сообщили, что успели защитить от огня жилые дома в шести селах области — Первомайском, Выступовичах, Рудне, Девошине, Слободе и Ясинцах.

В то же время в отселенных селах Островы, Личманы, Средняя Рудня, Нижняя Рудня и Верхняя Рудня огонь уничтожил 39 зданий, некоторые из которых самовольно использовались как дачные участки. Успели спасти 45 зданий.

Огонь сейчас тушат более 650 сотрудников ГСЧС и лесхозов, помогают в этом три самолета АН-32П, которые 18 апреля совершили 12 сбросов воды (96 тонн).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция разыскивает двух неизвестных, которые умышленно подожгли сухую траву на Киевщине. Они передвигались на мопедах без номерных знаков. Геращенко утверждает, что эти мужчины намеренно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

В Фейсбук Геращенко рассказал, что эти двое — не просто местные жители, которые поджигают сухостой, чтобы облегчить весенние полевые работы на огородах. На основе видео местного жителя, которое Геращенко перепостил у себя, замминистра считает, что пожары в Киевской и Житомирской областях «имеют характер массовых умышленных поджогов».

Геращенко попросил граждан фиксировать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать вероятных причастных к поджогам лесов.

«Ракурс» вчера сообщал, что на Житомирщине лесные пожары перекинулись на села.