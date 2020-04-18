Чернобыльская зона страдает от пожаров, фото: ГАЗО

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В Зоне отчуждения по состоянию на 7.00 сегодняшнего утра еще тлеют пеньки, травяной настил и древесина в пройденных огнем очагах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что подразделения ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения в борьбе с огнем на территории Корогодского, Лубянского, Паришевського, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Всего к борьбе с пожарами привлечены 166 единиц техники, среди которой три вертолета ГСЧС. 17 апреля они совершили 134 сброса воды общим весом 268 тонн.

Также в рамках мероприятий борьбы с огнем инженерной техникой созданы 297 км минерализованных полос.

В ГСЧС уверяют, что в целом радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.

Напомним, в Гидрометцентре утверждают, что недавняя пылевая буря и задымление в Киеве не были связаны с пожарами в Чернобыльской зоне.