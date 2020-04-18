Пандемия коронавируса продолжается

https://racurs.ua/n136939-epidemiya-koronavirusa-v-ssha-obnarujeny-710-tys-inficirovannyh-na-bortu-francuzskogo-avianosca.html

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Коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, обнаружили уже у более чем 2,2 млн человек в мире.

Из них более 154 тыс. умерли, 563 тыс. вылечились. Об этом сообщает Telegram канал BNO News.

Уже на протяжении длительного времени этот печальный рейтинг возглавляют США. Там в настоящее время обнаружены более 710 тыс. случаев коронавируса, 37,1 тыс. человек умерли.

На втором месте Испания. Там обнаружены почти 191 тыс. случаев коронавируса, более 20 тыс. человек умерли.

В Италии обнаружены более 172,4 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Уже почти 23 тыс. инфицированных людей умерли.

Четвертую строчку занимает Франция с почти 148 тыс. выявленных случаев коронавируса. В этой стране умерли уже более 18,6 тыс. инфицированных.

Коронавирус, в частности, обнаружили у 1 тыс. 81 моряка на борту флагмана французского военно-морского флота — авианосца «Шарль де Голль». Это показатель может возрасти, поскольку результаты тестирования ряда моряков еще не поступили, сообщает издание France24.

Всего на судне около 2 тыс. моряков. Отмечается, что один человек находится в реанимации, еще около 20 — госпитализированы.

12 апреля авианосец вернулся на главную базу в средиземноморском порту Тулон.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в ВОЗ опасаются, что следующим центром пандемии коронавируса может стать Африка.