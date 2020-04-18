Эпидемия коронавируса: в США обнаружены 710 тыс. инфицированных, на борту французского авианосца заразились более тысячи моряков (КАРТА)https://racurs.ua/n136939-epidemiya-koronavirusa-v-ssha-obnarujeny-710-tys-inficirovannyh-na-bortu-francuzskogo-avianosca.htmlРакурс
Коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, обнаружили уже у более чем 2,2 млн человек в мире.
Из них более 154 тыс. умерли, 563 тыс. вылечились. Об этом сообщает Telegram канал BNO News.
Уже на протяжении длительного времени этот печальный рейтинг возглавляют США. Там в настоящее время обнаружены более 710 тыс. случаев коронавируса, 37,1 тыс. человек умерли.
На втором месте Испания. Там обнаружены почти 191 тыс. случаев коронавируса, более 20 тыс. человек умерли.
В Италии обнаружены более 172,4 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Уже почти 23 тыс. инфицированных людей умерли.
Четвертую строчку занимает Франция с почти 148 тыс. выявленных случаев коронавируса. В этой стране умерли уже более 18,6 тыс. инфицированных.
Коронавирус, в частности, обнаружили у 1 тыс. 81 моряка на борту флагмана французского военно-морского флота — авианосца «Шарль де Голль». Это показатель может возрасти, поскольку результаты тестирования ряда моряков еще не поступили, сообщает издание France24.
Всего на судне около 2 тыс. моряков. Отмечается, что один человек находится в реанимации, еще около 20 — госпитализированы.
12 апреля авианосец вернулся на главную базу в средиземноморском порту Тулон.
Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)
Напомним, в ВОЗ опасаются, что следующим центром пандемии коронавируса может стать Африка.