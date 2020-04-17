Африка может стать следующим центром пандемии коронавируса. Фото: РБК

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Эпидемия коронавируса сначала охватила Китай, после — Европу, а затем США. Следующим эпицентром пандемии COVID-19 может стать Африка.

К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после того, как на прошлой неделе произошло резкое увеличение случаев коронавируса на африканском континенте. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что распространение вируса происходит из столиц некоторых африканских стран — Южная Африка (ЮАР), Нигерия, Кот-д'Ивуар, Камерун и Гана. В ВОЗ планируют сосредоточить усилия на профилактике заболевания, так как большинство африканских стран не могут обеспечить интенсивную терапию больным пациентам.

Отметим, в Африке зафиксировано около 1 тыс. смертей от COVID-19 и более 18 тыс. случаев заражения. Однако количество смертей на континенте может значительно вырасти. Примерно 300 тыс. жителей могут скончаться на материке от коронавируса COVID-19, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на доклад Экономической комиссии ООН для Африки.

В документе отмечается, что даже при соблюдении правил социальной дистанции количество заражений на континенте может достичь 122 млн случаев, а при наихудшем развитии ситуации в Африке могут заразиться 1,2 млрд из 1,3 млрд населения, около 3,3 млн инфицированных могут скончаться.

В докладе говорится, что Африка «особо уязвима» к коронавирусу из-за бедности населения, перенаселенности городов и серьезных проблем в системах здравоохранения. Также из-за пандемии может серьезно пострадать экономика континента. Отмечается, что около 27 млн жителей Африки окажутся в условиях крайней нищеты.

Напомним, коронавирус в Китае стал причиной рекордного за последние 28 лет падения экономики в первом квартале 2020 года.