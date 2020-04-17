Африка може стати наступним центром пандемії коронавірусу. Фото: РБК

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Епідемія коронавірусу спочатку охопила Китай, після — Європу, а потім США. Наступним епіцентром пандемії COVID-19 може стати Африка.

До такого висновку прийшла Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) після того, як минулого тижня відбулося різке збільшення випадків коронавірусу на африканському континенті. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що поширення вірусу відбувається зі столиць деяких африканських країн — Південна Африка (ПАР), Нігерія, Кот-д'Івуар, Камерун і Гана. У ВООЗ планують зосередити зусилля на профілактиці захворювання, адже більшість африканських країн не можуть забезпечити інтенсивну терапію хворим пацієнтам.

Зазначимо, в Африці зафіксовано близько 1 тис. смертей від COVID-19 і понад 18 тис. випадків зараження. Проте кількість смертей на континенті може значно зрости. Приблизно 300 тис. жителів можуть померти на материку від коронавірусу COVID-19, повідомило агентство Associated Press з посиланням на доповідь Економічної комісії ООН для Африки.

У документі наголошується, що навіть при дотриманні правил соціальної дистанції кількість заражень на континенті може досягти 122 млн випадків, а за найгіршого розвитку ситуації в Африці можуть заразитися 1,2 млрд із 1,3 млрд населення, близько 3,3 млн інфікованих можуть померти.

У доповіді говориться, що Африка «особливо вразлива» до коронавірусу через бідність населення, перенаселеність міст і серйозні проблеми в системах охорони здоров’я. Також через пандемію може серйозно постраждати економіка континенту. Зазначається, що близько 27 млн ​​жителів Африки будуть в умовах крайньої бідності.

Нагадаємо, коронавірус в Китаї став причиною рекордного за останні 28 років падіння економіки в першому кварталі 2020 року.