Коронавирусом заболел командующий Нацгвардии. Фото: LIGA.net

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Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 4,5 тыс. человек. Инфицирование подтвердили и у командующего Национальной гвардии Украины.

Инфицирование генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили сегодня, 17 апреля. Тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, состояние командующего Нацгвардии удовлетворительное. Заболевание проходит почти бессимптомно. С сегодняшнего дня инфицированный генерал-лейтенант находится на самоизоляции, а все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.

Геращенко добавил, что Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме. Обязанности командующего Нацгвардии временно будет исполнять первый заместитель — генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Отметим, инфицированному Николаю Балану 51 год. Он с 7 мая 2019 года исполнял обязанности командующего Национальной гвардии Украины. 14 июня 2019 года был назначен командующим Нацгвардии Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уровень смертности от коронавируса ниже среднемирового и составляет 2,7% от количества зараженных. В то же время в Украине еще не наступил пик эпидемии, поэтому необходимо соблюдать правила карантина, особенно в период праздников.