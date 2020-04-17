На коронавірус захворів командувач Нацгвардії. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n136932-na-koronavirus-zahvoriv-komanduvach-nacgvardiyi-geraschenko.html

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Коронавірус в Україні діагностований у понад 4,5 тис. осіб. Інфікування підтвердили й у командувача Національної гвардії України.

Інфікування генерал-лейтенанта Миколи Балана підтвердили сьогодні, 17 квітня. Тест на коронавірус показав позитивний результат. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Геращенка, стан командувача Нацгвардії задовільний. Захворювання проходить майже безсимптомно. З сьогоднішнього дня інфікований генерал-лейтенант перебуває на самоізоляції, а усі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування.

Геращенко додав, що Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі. Обов’язки командуючого Нацгвардії тимчасово виконуватиме перший заступник — генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.

Зазначимо, інфікованому Миколі Балану 51 рік. Він з 7 травня 2019 року виконував обов’язки командувача Національної гвардії України. 14 червня 2019 року призначений командувачем Нацгвардії України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні рівень смертності від коронавірусу нижче за середньосвітовий і становить 2,7% від кількості заражених. Водночас в Україні ще не настав пік епідемії, тому необхідно дотримуватися правил карантину, особливо у період свят.