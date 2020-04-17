18 апреля — Страстная суббота. Фото: Pexels

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18 апреля — день Страстной (Великой) субботы, последний день Великого поста перед праздником Пасхи. Великая суббота — это шестой день Страстной недели, которой заканчивается Великий пост, длящийся 48 дней. В этот день происходит схождение Благодатного огня.

Страстная суббота посвящена воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа. В это время христиане готовятся к Пасхе — Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.

В этот день принято красить яйца и печь пасхи. Также Страстная суббота — это день мира и доброты. Поэтому принято просить прощения у своих родных и близких. Кроме того, в субботу перед Пасхой обязательно нужно раздать милостыню всем нуждающимся, а родственникам и близким подготовить подарки.

В этот день не рекомендуется смеяться и веселиться. Нельзя ничего выносить из дома. Согласно приметам, в Великую субботу нельзя ловить рыбу и охотиться, чтобы не навлечь на себя беду. Также не рекомендуется употреблять спиртные напитки, кушать термически обработанную пищу, делать дома уборку, гладить и стирать вещи. Кроме того, необходимо воздержаться от интимной близости с супругом.

Есть такие приметы 18 апреля на погоду:

ясный и теплый день — к такому же лету;

на околице все звуки хорошо слышны — к ненастью и ветреной погоде.

Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.

В народном календаре 18 апреля — Федул-ветреник, Федора-ветреница. Считалось, что именно с этого дня начинают дуть теплые весенние ветры. Согласно поверьям, вместе с ними прилетают сверчки и расселяются по огородам.

Также ежегодно в третью субботу апреля отмечается Международный день цирка. 18 апреля празднуется и Международный день памятников и исторических мест.