Как не заболеть коронавирусом — рекомендации накануне праздников

https://racurs.ua/n136925-kak-ne-zabolet-koronavirusom-rekomendacii-nakanune-prazdnikov.html

Ракурс

Как не заболеть коронавирусом — этот вопрос беспокоит многих на фоне печальной статистики: COVID-19 диагностирован у более чем 2 млн человек во всем мире, с каждым днем число зараженных стремительно растет, несмотря на введенный карантин и другие ограничительные меры. Люди боятся заразиться, в частности, во время и после Пасхи, когда возможны массовые скопления людей.

Все уже выучили, что для предотвращения инфицирования нужно самоизолироваться, как можно реже выходить на улицу, а если и делать это, то только в маске. Также необходимо воздержаться от контактов с другими людьми, находиться от них на расстоянии не менее 1,5 м и как можно чаще мыть руки. Панацеей для многих стал антисептик, который люди теперь, кажется, используют повсеместно. Давайте разбираться, почему, даже при выполнении всех мер предосторожности, количество инфицированных стремительно растет.

Где можно заразиться

Коронавирус, как известно, передается воздушно-капельным путем. Заразиться коронавирусом можно от другого больного. Чаще всего инфицирование происходит при тесном контакте с заболевшим (даже если у него нет признаков заболевания). Также существует большой риск инфицирования в толпе. Но подхватить его можно не только от больного человека, но и при контакте с поверхностями, на которых может оставаться вирус.

Согласно исследованиям, COVID-19 может жить на разных поверхностях от нескольких часов до девяти дней. Так, в одной из больниц Уханя ученые обнаружили вирус на компьютерных мышках — в 75% случаев это было отделение интенсивной терапии. Также COVID-19 был на 60% мусорных бачков и 42,9% поручней. При этом на дверных ручках его нашли только в 8,3% случаев, хотя именно их нам рекомендуют обрабатывать как можно чаще.

Кроме того, в половине случаев коронавирус нашли на бахилах и обуви. Это означает, что обработка обуви так же важна, как и дезинфекция других поверхностей. Если этого не делать, существует риск заразиться коронавирусом и дома.

При этом обработка смартфонов, которые считаются рассадниками бактерий, не так необходима, считают специалисты в США. Отмечается, что главное — держать смартфон при себе, тогда и возможность заражения будет низкой. Но если очень хочется, никто дезинфицировать смартфон не запрещает. Так, Apple и Google официально разрешили использовать салфетки с 70%-м спиртовым раствором для обработки гаджетов.

Как уберечься от коронавируса: рекомендации

Немаловажно для предотвращения инфицирования правильно мыть руки. ВОЗ рекомендует делать это так (не менее 20 секунд):

Намочите руки;

Намыльте их жидким или твердым мылом;

Вспеньте мыло, потерев ладони друг о друга;

Потрите тыльную сторону каждой ладони и между пальцами;

Потрите между пальцами, сложив ладони;

Сложите руки в замок и поводите ими так, чтобы потереть пальцы;

Потрите большие пальцы;

Потрите кончики пальцев о вторую ладонь;

Смойте мыло;

Вытрите руки.

Заразиться коронавирусом не хотят и звезды. Видеоинструкцию по правильному мытью рук опубликовал и голливудский актер Арнольд Шварценеггер. Актер говорит, что сам моет их не менее 50 раз в день, и делает это минимум двадцать секунд.

Но на всякий случай мы опубликуем еще несколько видео о том, как правильно мыть руки.

Издание Science Alert также отмечает, что после мытья руки лучше протирать бумажным полотенцем. Согласно исследованию британских ученых, если руки были вымыты не очень тщательно, то бумажные полотенца довольно эффективно удаляли остатки микробов.

Если же у вас нет возможности помыть руки с мылом, используйте для этого антисептик. Техника та же, обрабатывать руки нужно не менее 20−30 секунд.

Также все уже знают, что в общественных местах нужно носить маску. Каждый из нас потенциально является носителем инфекции. Именно маски защищают от распространения вируса.

Важно уметь правильно чихать и кашлять. Это нужно делать в бумажный носовой платок. После того, как вы чихнули или кашлянули в него, платок нужно выбросить, а руки помыть. Если же носового платка нет, прикройтесь локтем и чихните или кашляните в него.

Также Всемирная организация здравоохранения рекомендует меньше контактировать с людьми, выходить на улицу только при необходимости, как можно чаще проветривать помещения и есть здоровую пищу. Не стоит трогать глаза, нос и рот. Дистанция между людьми должна быть как минимум 1,5 метра.

Социальная дистанция действительно важна для предотвращения инфицирования. В новой статье в журнале Nature Medicine ученые сообщают, что наиболее высокая концентрация вирусных частиц наблюдалась у пациентов, у которых симптомы только начинали проявляться. Около 44% пациентов заразились от людей, которые еще не проявляли никаких симптомов заболевания. При этом чаще всего в это время они находились среди большого количества родственников или вне дома.

Вот еще несколько рекомендаций ВОЗ: