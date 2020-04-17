Як не захворіти на коронавірус — рекомендації напередодні свят

https://racurs.ua/ua/n136925-yak-ne-zahvority-na-koronavirus-rekomendaciyi-naperedodni-svyat.html

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Як не захворіти на коронавірус — саме таке питання виникає у багатьох людей напередодні свят. Коронавірус діагностовано у понад 2 млн осіб у всьому світі, щодня ​​кількість заражених стрімко зростає попри введений карантин та інші обмежувальні заходи. Багато людей бояться заразитися, зокрема, під час і після Великодня, коли можливі масові скупчення людей.

Усі вже вивчили, що для запобігання інфікуванню потрібно самоізолюватися, якомога рідше виходити на вулицю, а якщо й робити це, то виключно у масці. Також необхідно утриматися від контактів з іншими людьми, триматися від них на відстані щонайменше 1,5 м і якомога частіше мити руки. Панацеєю для багатьох став антисептик, який люди тепер, здається, використовують усюди. Давайте розбиратися, чому ж, навіть за виконання усіх обмежувальних заходів, кількість інфікованих стрімко зростає.

Де можна заразитися

Коронавірус, як відомо, передається повітряно-крапельним шляхом. Заразитися коронавірусом можна від іншого хворого. Найчастіше інфікування відбувається при тісному контакті з інфікованим (навіть якщо у нього немає ознак захворювання). Також існує великий ризик інфікування в натовпі. Але підхопити його можна не лише від інфікованих людей, а й під час контакту з поверхнями, на яких може залишатися вірус.

Згідно з дослідженнями, COVID-19 може жити на різних поверхнях від декількох годин до дев’яти днів. Так, в одній із лікарень Уханя вчені виявили вірус на комп’ютерних мишках — у 75% випадків це були відділення інтенсивної терапії. Також COVID-19 був на 60% сміттєвих баків і 42,9% поручнів. Водночас на дверних ручках його знайшли лише у 8,3% випадків, хоча саме їх нам рекомендують обробляти якомога частіше.

Окрім того, в половині випадків коронавірус знайшли на бахилах і взутті. Це означає, що обробка взуття так само важлива, як і дезінфекція решти поверхонь. Якщо ж цього не робити, заразитися коронавірусом можна навіть вдома.

Водночас обробка смартфонів, які вважаються розсадниками бактерій, не так необхідна, вважають фахівці у США. Зазначається, що головне — тримати смартфон при собі, тоді й можливість зараження буде низькою. Але якщо дуже хочеться, ніхто дезінфікувати смартфон не забороняє. Так, Apple та Google офіційно дозволили використовувати серветки із 70%-м спиртовим розчином для обробки гаджетів.

Як уберегтися від коронавірусу: рекомендації

Дуже важливо для запобігання інфікуванню правильно мити руки. ВООЗ рекомендує робити це не менше 20 секунд за наступним алгоритмом:

Намочіть руки;

Намильте їх рідким або твердим милом;

Спіньте мило, потерши долоні одна об одну;

Потріть тильну сторону кожної долоні і між пальцями;

Потріть між пальцями, склавши долоні;

Складіть руки у замок і рухайте ними так, аби потерти пальці;

Потріть великі пальці;

Потріть кінчики пальців іншою долонею;

Змийте мило;

Витріть руки.

Заразитися коронавірусом не хочуть й зірки. Відеоінструкцію з правильного миття рук опублікував і голлівудський актор Арнольд Шварценеггер. Актор каже, що сам миє їх не менше 50 разів на день і робить це щонайменше 20 секунд.

Але про всяк випадок ми опублікуємо ще кілька відео про те, як правильно мити руки.

Видання Science Alert також зазначає, що після миття руки краще протирати паперовим рушничком. Згідно з дослідженням британських вчених, якщо руки були вимиті не надто ретельно, то паперові рушники досить ефективно видаляли залишки мікробів.

Якщо ж у вас немає можливості помити руки з милом, використовуйте для цього антисептик. Техніка та ж, обробляти руки потрібно не менше 20−30 секунд.

Також всі вже знають, що в громадських місцях потрібно носити маску. Кожен із нас потенційно є носієм інфекції. Саме маски захищають від поширення вірусу.

Важливо вміти правильно чхати і кашляти. Це потрібно робити у паперовий носовичок. Після того, як ви чхнули або кашлянули у нього, хустинку потрібно викинути, а руки помити. Якщо ж носової хустинки немає, прикрийтеся ліктем і чхніть або кашляніть у нього.

Також Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує менше контактувати з людьми, виходити на вулицю лише за крайньої необхідності, якомога частіше провітрювати приміщення та їсти здорову їжу. Не варто чіпати очі, ніс і рот. Дистанція між людьми повинна бути не менше 1,5 м.

Соціальна дистанція справді важлива для запобігання інфікуванню. У новій статті в журналі Nature Medicine вчені повідомляють, що найвища концентрація вірусних частинок спостерігалася в пацієнтів, у яких симптоми лише починали проявлятися. Близько 44% пацієнтів заразилися від людей, які ще не виявляли жодних симптомів захворювання. Водночас найчастіше в цей час вони перебували серед великої кількості родичів або за межами свого житла.

Ось іще кілька рекомендацій від ВООЗ: