В Украине в большинстве регионов 18 апреля осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 18 апреля будет в целом несколько холоднее, чем прошедшие сутки.

Ночью в северных и северо-западных областях ожидаются сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 18 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0…-2°, днем — 10−12. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Во Львове сутки также пройдут без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −1…−3°, днем — поднимутся до 12…14°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Одессе ночью синоптики прогнозируют дождь, днем — без осадков. Ночью температура составит 7…9°, днем — 15…17°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Днепре — без осадков. Ночью градусники покажут 3…5°, днем — 13…15°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Харькове температура воздуха ночью опустится до 3…5°, днем — поднимется до 11…13°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье синоптики осадков также не прогнозируют. Ночью — 4…6°, днем — 17…19°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Вчера на Киев опустился смог, вызванный рядом пожаров в области. По информации метеорологов, в целом среднесуточная предельно допустимая концентрация вредных веществ в столице была превышена в 3−4 раза, на отдельных постах по некоторым примесями — в 5−6 раз.