В Україні в більшості регіонів 18 квітня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n136924-pogoda-v-ukrayini-na-18-kvitnya-u-bilshosti-regioniv-opady-ne-ochikuutsya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 18 квітня буде загалом дещо холоднішою, ніж минулої доби.

Вночі у північних та північно-західних областях очікуються сильні (на поверхні ґрунту та в повітрі) заморозки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 18 квітня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі температура повітря становитиме 0…-2°, вдень — 10−12°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

У Львові доба також мине без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −1…−3°, вдень — піднімуться до 12…14°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі вночі синоптики прогнозують дощ, вдень — без опадів. Вночі температура становитиме 7…9°, вдень — 15…17°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі — без опадів. Вночі термометри покажуть 3…5°, вдень — 13…15°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові температура повітря вночі опуститься до 3…5°, вдень — підніметься до 11…13°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті синоптики опадів також не прогнозують. Вночі — 4…6°, вдень — 17…19°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Вчора на Київ опустився смог, спричинений низкою пожеж в області. За інформацією метеорологів, загалом середньодобову гранично-допустиму концентрацію шкідливих речовин у столиці було перевищено в 3−4 рази, на окремих постах за деякими домішками — у 5−6 разів.