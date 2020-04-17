Коронавирусом будут инфицированы 80% украинцев. Фото: Ракурс

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 17 апреля диагностирован у более чем 4,5 тыс. украинцев, однако в дальнейшем количество инфицированных может значительно увеличиться.

В Украине коронавирусом могут инфицироваться 80% населения. Такие прогнозы дает доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская, передает «Укринформ».

Она отметила, что количество инфицированных и зараженных — это разные вещи, ведь инфицированные люди могут быть без симптомов болезни. Среди этих инфицированных около 20% будут нуждаться в госпитализации, а 5% будут нуждаться в интенсивной терапии. В то же время она считает, что Украина справляется с проблемой и сейчас количество инфицированных соответствует прогнозам. По ее словам, в настоящее время нагрузка на систему здравоохранения колеблется между умеренной и сильной в специализированных и инфекционных клиниках, и меньше — в других клиниках.

Она также рассказала, что в Украине сейчас значительно расширен перечень показаний к госпитализации. Это можно позволить из-за того, что сейчас в Украине не так много больных, как в других странах мира. Голубовская добавила, что украинские врачи будут испытывать новые методы лечения, в частности переливание плазмы и метод ИФА (иммуноферментный анализ).

Как писал «Ракурс», карантин в Украине могут продлить, но окончательное решение этого вопроса будет принято после Пасхи. Решение о продлении карантина будет зависеть от того, как праздники повлияют на эпидемиологическую ситуацию в Украине.