Коронавірусом будуть інфіковані 80% українців. Фото: Ракурс

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Коронавірус в Україні станом на ранок 17 квітня діагностований у понад 4,5 тис. українців, проте в подальшому кількість інфікованих може значно збільшитися.

В Україні коронавірусом можуть інфікуватися 80% населення. Такі прогнози дає доктор медичних наук, інфекціоніст Ольга Голубовська, передає «Укрінформ».

Вона зазначила, що кількість інфікованих та заражених — це різні речі, адже інфіковані люди можуть не мати симптомів хвороби. Серед цих інфікованих близько 20% потребуватимуть госпіталізації, а 5% потребуватимуть інтенсивної терапії. Водночас вона вважає, що Україна справляється з проблемою і наразі кількість інфікованих відповідає прогнозам. За її словами, наразі навантаження на систему охорони здоров’я коливається між помірним і сильним у спеціалізованих і інфекційних клініках, і менше — в інших клініках.

Вона також розповіла, що в Україні наразі значно розширено перелік показань до госпіталізації. Це можна дозволити через те, що нині в Україні не так багато хворих, як у інших країнах світу. Голубовська додала, що українські лікарі будуть випробовувати нові методи лікування, зокрема переливання плазми та метод ІФА (імуноферментний аналіз).

Як писав «Ракурс», карантин в Україні можуть продовжити, але остаточне рішення цього питання буде прийнято після Великодня. Рішення про продовження карантину буде залежати від того, як свята вплинуть на епідеміологічну ситуацію в Україні.