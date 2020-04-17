Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136927-pytannya-prodovjennya-karantynu-v-ukrayini-bude-vyrishuvatysya-pislya-velykodnya-lyashko.html

Ракурс

Карантин в Україні можуть продовжити, але остаточне рішення цього питання буде прийнято після Великодня. Рішення про продовження карантину буде залежати від того, як свята вплинуть на епідеміологічну ситуацію в Україні.

Таку заяву в ефірі «Радіо Свобода» зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Питання продовження карантину планується розглядатися ближче до середи, 22 квітня. Все буде залежати від того, як українці будуть дотримуватися правил карантину на Великдень, а також від динаміки поширення коронавірусу.

Ляшко додав, що уряд розробляє сценарій виходу країни з карантину, але поки що говорити про пом’якшення обмежень не доводиться, тому що щодня зростає кількість інфікованих.

За словами Ляшка, якщо після Великодня в Україні відбудеться різке зростання випадків зараження і кількість інфікованих становитиме понад 2% від усього населення, то країну доведеться тримати в карантині значно довше.

Крім того, різкий стрибок кількості заражених створить високе навантаження на систему охорони здоров’я, медики фізично не зможуть надати медичну допомогу всім, хто її потребує.

Як раніше писав «Ракурс», завтра, 18 квітня, набуває чинності закон, який дозволяє закривати на карантин міста, а також без згоди громадян обробляти персональні дані під час дії карантину та 30 днів після його завершення.