Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136927-vopros-prodleniya-karantina-v-ukraine-budet-reshatsya-posle-pashi-lyashko.html

Ракурс

Карантин в Украине могут продлить, но окончательное решение данного вопроса будет принято после Пасхи. Решение о продлении карантина во многом будет зависеть от того, как праздники повлияют на эпидемиологическую ситуацию в Украине.

Такое заявление в эфире «Радіо Свобода» сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Вопрос продления карантина планируется рассматриваться ближе к среде, 22 апреля. Все будет зависеть от того, как украинцы будут соблюдать правила карантина на Пасху, а также от динамики распространения коронавируса.

Ляшко добавил, что правительство разрабатывает сценарий выхода страны из карантина, но пока что говорить о смягчении ограничений не приходиться, потому что ежедневно возрастает количество инфицированных.

По словам Ляшко, если после Пасхи в Украине произойдет резкий скачок количества зараженных и их число составит более 2% от всего населения, то страну придется держать в карантине значительно дольше.

Кроме того, резкий скачок количества зараженных создаст высокую нагрузку на систему здравоохранения, медики физически не смогут предоставить медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

Как ранее писал «Ракурс», завтра, 18 апреля, вступает в силу закон, который позволяет закрывать на карантин города, а также без согласия граждан обрабатывать персональные данные во время действия карантина и 30 дней после его завершения.