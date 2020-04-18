В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n136938-na-stepen-tyajesti-covid-19-mogut-vliyat-individualnye-geneticheskie-osobennosti-uchenye.html

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Генетическая изменчивость иммунной системы человека может влиять на склонность к заражению коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, и тяжесть течения заболевания.

К такому выводу пришли ученые из Американского общества микробиологии, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Virology.

Авторы статьи отмечают, что индивидуальные генетические вариации могут объяснить различия в силе иммунных реакций у больных коронавирусом.

Некоторые гены иммунной системы, которые называются человеческие лейкоцитарные антигены (Human Leukocyte Antigens, HLA), участвуют в распознавании патогенов и варьируются от человека к человеку. Эти вариации могут влиять на то, насколько хорошо иммунная система распознает определенный патоген. Так, плохое распознавание SARS-CoV-2 может привести к тому, что человек станет более уязвимым к вирусу.

По мнению ученых, некоторые аллели (парные гены, определяющие альтернативные взаимоисключающие состояния определенного признака) могут быть связаны с более тяжелой инфекцией, как это уже было показано ранее в случае с вирусом SARS-CoV-2003 (атипичной пневмонией).

Поэтому понимание того, как вариации HLA могут повлиять на ход COVID-19, могло бы помочь идентифицировать индивидуумов, подверженных высокому риску заболевания.

Определение типа HLA может быть быстрым и недорогим, — подчеркивают авторы статьи. — Сочетание этого с тестированием на COVID-19, где это возможно, может улучшить оценку степени угрозы от вируса. После разработки вакцины против SARS-CoV-2 в вакцинации можно было бы отдавать предпочтение лицам с повышенной степенью риска по типам HLA.

Напомним, американские ученые считают, что эпидемия коронавируса может оставить после себя множество нервно-психических проблем.