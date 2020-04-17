Кличко отстранил от должности обвиняемого во взяточничестве Поворозника. Фото: Цензор.НЕТ

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Виталий Кличко, мэр Киева, отстранил от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, обвиняемого во взяточничестве.

По словам мэра города, Поворозник сам написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Он добавил, что это сделано для того, «чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга». Мэр также отметил, что никого не будет покрывать, поэтому если кто-то из чиновников виновен в коррупции — он должен нести за это ответственность.

Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело, будет нести не меньшую ответственность! — отметил мэр.

Он добавил, что рассчитывает на оперативное, объективное и открытое расследование этого производства.

Напомним, сам Поворозник ранее заявил, что не брал взяток и не вел никаких разговоров по их получению. Заместитель Кличко отмечает, что заявления об его аресте и задержании — выдумка. По его словам, подозрение ему не объявляли.

Как известно, Служба безопасности Украины 14 апреля задержала заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника за вымогательство 125 тыс. долл. взятки. Правоохранители считают, что он через посредника требовал деньги от компании-застройщика.