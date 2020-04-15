Николай Поворозник. Фото: kievvlast.com.ua/

https://racurs.ua/n136771-korrupciya-v-kgga-povoroznik-otricaet-obvineniya-vo-vzyatochnichestve-a-klichko-trebuet.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, отреагировал на информацию о задержании за взятку его первого заместителя Николая Поворозника.

Градоначальник призвал Национальное антикоррупционное бюро оперативно расследовать это дело, чтобы исключить политические манипуляции. При этом мэр подчеркнул, что никого не собирается покрывать, а в случае доказательства вины его заместитель должен ответить перед законом. Об этом Виталий Кличко 15 апреля написал на собственной странице в Telegram.

Если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит! …И требую — чтобы не было политической ангажированности правоохранителей — открытого и публичного расследования этого дела! Первый заместитель председателя КГГА — чиновник высокого ранга. И, согласно законодательству, такие дела — подследственность НАБУ. Кто-то должен сесть — или коррумпированный чиновник, или те, кто фабриковал это дело! — говорится в сообщении.

Сам Поворозник заявил, что не брал взяток и не вел никаких разговоров по их получению. Заместитель Кличко отмечает, что заявления о его аресте и задержании — выдумка. По его словам, подозрения ему не объявляли. В пятницу, 17 апреля, его вызвали на допрос в качестве свидетеля. Чиновник отметил, что готов сотрудничать со следствием.

Считаю, что эта ситуация надуманная и не исключаю, что все это — политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды, чтобы дискредитировать нас в глазах в первую очередь киевлян, — написал он на собственной странице в Facebook и добавил фото повестки.

Напомним, Служба безопасности Украины 14 апреля задержала заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника за вымогательство 125 тыс. долл. хабар. Правоохранители считают, что он через посредника требовал деньги от компании-застройщика.