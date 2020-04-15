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Нефедов выпросил себе и своим замам надбавку в 600% оклада. Фото: Корреспондент

За интенсивный труд: Нефедов выпросил себе и своим замам надбавку в 600% оклада (ДОКУМЕНТ)

15 апр 2020, 12:57
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Максим Нефедов, председатель Государственной таможенной службы Украины, назначил себе и трем своим заместителям надбавки общим размером в 600% оклада.

За надбавками Нефедов обратился в Министерство финансов 16 января. В письме он попросил «задним числом», то есть с 1 января, согласовать премии по 300% оклада за «интенсивность труда» и еще столько же за «выполнение особо важной работы». Об этом 15 апреля сообщают «Українські новини» со ссылкой на соответствующие документы.

Надбавки полагались самому Нефедову, а также его заместителям Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику. 27 февраля Министерство финансов согласовало выплаты, отметив, что они должны осуществляться за счет экономии фонда оплаты труда сотрудников таможни.

Нефедов просил о надбавках у Минфина. Документ: Українські новини

Нефедов просил о надбавках у Минфина. Документ: Українські новини

Однако уже через три дня, с 1 марта 2020 года, все разрешения на начисление себе премий руководством подотчетных Минфину центральных органов власти были приостановлены, отметили в ведомстве. При этом неизвестно, начислялись ли им надбавки в период с января по февраль «задним числом», как просил Нефедов.

Нефедов просил о надбавках у Минфина. Документ: Українські новини

Это не первый раз, когда сотрудники таможенной службы выписывают себе подобные премии. Так, с сентября по декабрь 2019 года Нефедов и его замы получали надбавки по 200% оклада. При этом только за два первых месяца 2020 года в госбюджете от таможни не досчитались 13 млрд грн.

Напомним, ранее в интернете появилось видео отдыха Нефедова в компании полуголых стриптизерш в элитном киевском клубе Queen.


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