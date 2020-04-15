Верховная Рада: стало известно, какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании

Во время заседания Верховной Рады, фото: пресс-служба Верховной Рады

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Верховная Рада на своем следующем внеочередном заседании, которое состоится завтра, 16 апреля, в 13.00, планирует рассмотреть ряд законопроектов. Резонансного «антиколомойского» законопроекта о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам в этом перечне нет.

Проект соответствующего повестки дня опубликовал народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Так, планируется рассмотреть во втором чтении законопроект № 1043, направленный на противодействие «законодательному спаму». Этот законопроект предусматривает, что один депутат не сможет регистрировать проект постановления об отмене решений парламента. Это будет возможно сделать только по инициативе не менее 150 депутатов.

Также предлагается закрепить в регламенте норму, согласно которой при рассмотрении законопроекта во втором чтении будут необходимы 150 голосов депутатов, чтобы перейти к обсуждению и поддержанных комитетом, и отклоненных поправок.

Кроме того, в повестке дня внеочередного заседания — второе чтение законопроектов № 2653 «О внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» и № 2398-д «Об оборонных закупках».

Также в первом чтении Рада может рассмотреть законопроект № 2654 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей)».

Еще один пункт повестки дня — ратификация соглашения о гранте Фонда Е5Р (проект «Высшее образование Украины») между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Напомним, предыдущее внеочередное заседание Верховной Рады состоялось 13 апреля. В тот же день спикер Дмитрий Разумков подписал принятые законопроекты.