Верховна Рада: стало відомо, які питання розглядатимуть на позачерговому засіданні

Під час засідання Верховної Ради, фото: прес-служба Верховної Ради

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Верховна Рада на своєму наступному позачерговому засіданні, яке відбудеться завтра, 16 квітня, о 13.00, планує розглянути низку законопроектів. Резонансного «антиколомойського» законопроекту щодо заборони повернення націоналізованих банків колишнім власникам у цьому переліку немає.

Проект відповідного порядку денного опублікував народний депутат з «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Так, планується розглянути в другому читанні законопроект № 1043, спрямований на протидію «законодавчому спаму». Цей законопроект передбачає, що один депутат не зможе реєструвати проект постанови про скасування рішень парламенту. Це буде можливо зробити лише за ініціативою щонайменше 150 депутатів.

Також пропонується закріпити в регламенті норму, згідно з якою під час розгляду законопроекту в другому читанні потрібно буде 150 голосів депутатів, щоб перейти до обговорення і підтриманих комітетом, і відхилених поправок.

Крім того, в порядку денному позачергового засідання — друге читання законопроектів № 2653 «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та № 2398-д «Про оборонні закупівлі».

Також у першому читані Рада може розглянути законопроект № 2654 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)».

Ще один пункт порядку денного — ратифікація угоди про грант Фонду Е5Р (проект «Вища освіта України») між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Нагадаємо, попереднє позачергове засідання Верховної Ради відбулося 13 квітня. Того ж дня спікер Дмитро Разумков підписав ухвалені законопроекти.