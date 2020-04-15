Микола Поворозник. Фото: kievvlast.com.ua

https://racurs.ua/ua/n136771-korupciya-v-kmda-povoroznyk-zaperechuie-zvynuvachennya-u-habarnyctvi-a-klychko-vymagaie.html

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Віталій Кличко, міський голова Києва, відреагував на інформацію про затримання за хабар його першого заступника Миколу Поворозника.

Градоначальник закликав Національне антикорупційне бюро оперативно розслідувати цю справу, щоб виключити політичні маніпуляції. При цьому мер наголосив, що нікого не збирається покривати, а у разі доведення вини його заступник повинен відповісти перед законом. Про це Віталій Кличко 15 квітня написав на власній сторінці у Telegram.

Якщо це чиїсь маніпуляції і політичні ігри, щоб дискредитувати міську владу, то однозначно повинні відповідати ті, хто за цим стоїть! …І вимагаю — аби не було політичної заангажованості правоохоронців — відкритого і публічного розслідування цієї справи! Перший заступник голови КМДА — чиновник високого рангу. І, згідно законодавства, такі справи — підслідність НАБУ. Хтось повинен сісти — або корумпований чиновник, або ті — хто фабрикував цю справу! — йдеться в повідомленні.

Сам Поворозник заявив, що не брав хабарів та не вів жодних розмов щодо їх отримання. Заступник Кличка наголошує, що заяви про його арешт та затримання — вигадка. За його словами, підозри йому не оголошували. У п’ятницю, 17 квітня, його викликали на допит у якості свідка. Чиновник наголосив, що готовий співпрацювати із слідством.

Вважаю, що ця ситуація надумана і не виключаю, що все це — політична провокація, спрямована не лише проти мене особисто, а й проти нашої команди аби дискредитувати нас у очах в першу чергу киян, — написав він на власній сторінці у Facebook та додав фото повістки.

Нагадаємо, Служба безпеки України 14 квітня затримала заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника за вимагання 125 тис. дол. хабара. Правоохоронці вважають, що він через посередника вимагав гроші від компанії-забудовника.