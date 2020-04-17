Украина может получить 8 млрд долл. от МВФ. Фото: ОП

https://racurs.ua/n136936-dlya-ukrainy-podderjka-mvf-eto-kak-krov-dlya-organizma-cheloveka-zelenskiy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что поддержка Международного валютного фонда (МВФ) пока очень важна для Украины, ведь без этих денег стране грозит дефолт.

Он отметил, что сейчас деньги от МВФ для Украины — это как кровь для организма человека. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Свобода слова».

Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, зачем нам довести ситуацию до дефолта, зачем нам все эти испытания? Их и так много. … Если у нас действительно есть такая поддержка, она для нас важна. Если бы это было в другие времена, если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить — выгодно нам, не выгодно нам. Сейчас это как кровь для организма человека, — добавил президент.

По его словам, от МВФ Украина рассчитывает получить примерно 8 млрд долл. Еще примерно 2 млрд долл. поступят от Всемирного банка и Евросоюза. Также ведутся переговоры о финансовой помощи с рядом стран мира, в частности Германией, США, ОАЭ, Азербайджаном, Канадой и другими, сказал Зеленский.

Мы говорим, у нас будет больше денег. Все они привязываются только к одному, и США в том числе — они говорят: «Будет, мы поддержим». … Где-то это гуманитарная помощь, где льготные кредитные деньги, зависит от сигнала. Какой сигнал для них? Один — меморандум с МВФ. Это о доверии к Украине, — добавил Зеленский.

Как писал «Ракурс», также Зеленский предостерег, что если на Пасху будет зафиксировано массовое нарушение карантина, то количество инфицированных в Украине может увеличиться до 2−10% от общего количества украинцев.