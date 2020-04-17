В Украине могут быть инфицированы до 10% украинцев. Фото: ОП

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Коронавирус в Украине на сегодняшний день диагностирован у 4,6 тыс. человек, однако количество инфицированных может значительно увеличиться после Пасхальных праздников, если люди массово пойдут в церкви, несмотря на карантин.

По прогнозам специалистов, если на Пасху будет зафиксировано массовое нарушение карантина, то количество инфицированных в Украине может увеличиться до 2−10% от общего количества украинцев. Об этом 17 апреля рассказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова».

По его словам, сейчас в Украине наблюдается еще первая волна заболевания, хотя в мире уже говорят о второй. Карантинные мероприятия помогают сдерживать вирус, однако президент опасается, что в воскресенье, на Пасху, многие украинцы по зову сердца пойдут в церкви и храмы. Если будут зафиксированы массовые нарушения правил карантина, то уже через неделю в Украине можно ожидать большой всплеск заболевания.

Сейчас у нас более 4,5 тыс. случаев заболевания, из них 150 — летальные. Мы видим одно: если будет большое скопление и волна может появиться после Пасхи, мы можем иметь страшную статистику — от 2% до 10% заболевших от всего украинского населения. И тогда мы с вами, все люди, которые не самоизолируются и пойдут в церковь, они поставят медиков перед выбором. … Если будет от 2% до 10% заболевших, медики будут выбирать, кому жить дальше, — рассказал Зеленский.



Он добавил, что 2% заболевших на протяжении всей эпидемии — это еще приемлемые цифры, а вот 10% — «страшная ситуация».

Напомним, в Украине уровень смертности от коронавируса ниже среднемирового и составляет 2,7% от количества зараженных.