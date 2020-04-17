В Україні можуть бути інфіковані до 10% українців. Фото: ОП

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Коронавірус в Україні станом на сьогодні діагностований у 4,6 тис. осіб, проте кількість інфікованих може значно збільшитися після Великодніх свят, якщо люди масово підуть до церков попри карантинні обмеження.

За прогнозами спеціалістів, якщо на Великдень буде зафіксоване масове порушення карантину, то кількість інфікованих в Україні може збільшитися до 2−10% від загальної кількості українців. Про це 17 квітня розповів президент України Володимир Зеленський в ефірі програми «Свобода слова».

За його словами, наразі в Україні спостерігається ще перша хвиля захворювання, хоч у світі вже кажуть про другу. Карантинні заходи допомагають стримувати вірус, проте президент побоюється, що у неділю, на Великдень, багато українців за покликом серця підуть до церков та храмів. Якщо будуть зафіксовані масові порушення правил карантину, то вже за тиждень в Україні можна очікувати великий сплеск захворювання.

Зараз у нас більше 4,5 тис. випадків захворювання, з них 150 — летальні. Ми бачимо одне: якщо буде велике скупчення і хвиля може з’явитися після Пасхи, ми можемо мати страшну статистику — від 2% до 10% захворівших від усього українського населення. І тоді ми з вами, усі люди, які не самоізолюються і підуть до церкви, вони поставлять медиків перед вибором. … Якщо буде від 2% до 10% захворівших, медики будуть обирати, кому жити далі, — розповів Зеленський.



Він додав, що 2% захворівших упродовж усієї епідемії — це ще прийнятні цифри, а от 10% — «найстрашніша ситуація».

Нагадаємо, в Україні рівень смертності від коронавірусу нижче за середньосвітовий і становить 2,7% від кількості заражених.