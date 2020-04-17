Україна може отримати 8 млрд дол. від МВФ. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n136936-dlya-ukrayiny-pidtrymka-mvf-ce-yak-krov-dlya-organizmu-ludyny-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що підтримка Міжнародного валютного фонду (МВФ) наразі надзвичайно важлива для України, адже без цих грошей країні загрожує дефолт.

Він зазначив, що наразі гроші від МВФ для України — це як кров для організму людини. Про це він розповів в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо? З МВФ ситуація така сама. А навіщо нам так ризикувати, навіщо нам довести ситуацію до дефолту, навіщо нам всі ці випробування? Їх і так багато. … Якщо у нас є дійсно така підтримка, вона для нас важлива. Якби це було в інші часи, якби було спокійно, ми могли б про це говорити — вигідно нам, не вигідно нам. Зараз це як кров для організму людини, — додав президент.

За його словами, від МВФ Україна розраховує отримати приблизно 8 млрд дол. Ще приблизно 2 млрд дол. надійдуть від Світового банку та Євросоюзу. Також ведуться переговори про фінансову допомогу з низкою країн світу, зокрема Німеччиною, США, ОАЕ, Азербайджаном, Канадою та іншими, сказав Зеленський.

Ми розмовляємо, у нас буде більше грошей. Всі вони прив’язуються тільки до одного, і США в тому числі — вони кажуть: «Буде, ми підтримаємо». … Десь це гуманітарна допомога, десь пільгові кредитні гроші, залежить від сигналу. Який сигнал для них? Один — меморандум із МВФ. Це про довіру до України, — додав Зеленський.

Як писав «Ракурс», також Зеленський застеріг, що якщо на Великдень буде зафіксоване масове порушення карантину, то кількість інфікованих в Україні може збільшитися до 2−10% від загальної кількості українців.