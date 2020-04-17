В Украине могут смягчить карантин

https://racurs.ua/n136935-zelenskiy-rasskazal-kogda-jdat-smyagcheniya-karantina.html

Ракурс

Карантин в Украине введен по меньшей мере до 24 апреля. После этого он может быть смягчен, если не будет большой волны заболевания коронавирусом.

Карантин в Украине отменен не будет, однако часть введенных ограничений будет смягчена. Об этом 17 апреля рассказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Свобода слова».

Будет карантин. С правительством 24 апреля мы выйдем к обществу с коммуникацией. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Потому что людей частично надо будет отпускать на работу, частично — те отрасли, которые очень для нас важны — будут открываться, частично может быть смягчение в мае относительно движения транспорта, — отметил Зеленский.



Он добавил, что такие меры будут введены, если после праздников не будет очень большой волны заболевания. Именно поэтому он в очередной раз призвал отпраздновать Пасху дома.

Как писал «Ракурс», также Зеленский предостерег, что если на Пасху будет зафиксировано массовое нарушение карантина, то количество инфицированных в Украине может увеличиться до 2−10% от общего количества украинцев.