В Україні можуть пом'якшити карантин

https://racurs.ua/ua/n136935-zelenskyy-rozpoviv-koly-ochikuvaty-na-pom-yakshennya-karantynu.html

Ракурс

Карантин в Україні введений щонайменше до 24 квітня. Після цього він може бути пом’якшений, якщо не буде великої хвилі захворювання.

Карантин в Україні скасований не буде, проте частина введених обмежень буде пом’якшена. Про це 17 квітня розповів президент України Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

Буде карантин. З урядом 24 квітня ми вийдемо до суспільства з комунікацією. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом’якшені. Тому що людей частково треба буде відпускати на роботу, частково — ті галузі, які дуже для нас важливі — будуть відкриватися, частково може бути пом’якшення у травні щодо руху транспорту, — зазначив Зеленський.



Він додав, що такі заходи будуть введені, якщо після свят не буде дуже великої хвилі захворювання. Саме тому він вчергове закликав відсвяткувати Великдень вдома.

Як писав «Ракурс», також Зеленський застеріг, що якщо на Великдень буде зафіксоване масове порушення карантину, то кількість інфікованих в Україні може збільшитися до 2−10% від загальної кількості українців.