Кличко відсторонив від посади обвинувачуваного у хабарництві Поворозника. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n136937-klychko-vidstoronyv-vid-posady-obvynuvachuvanogo-u-habarnyctvi-povoroznyka.html

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Віталій Кличко, міський голова Києва, відсторонив від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника, якого звинувачують у хабарництві.

За словами мера міста, Поворозник сам написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що це зроблено для того, «щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу». Мер також зазначив, що нікого не покриватиме, тому якщо хтось із чиновників винний у корупції — він має нести за це відповідальність.

Нікому і ніяких поблажок не буде. Нульова толерантність до корупції! Але якщо хтось займається маніпуляціями і фабрикує справу, нестиме не меншу відповідальність! — зазначив мер.

Він додав, що розраховує на оперативне, об'єктивне і відкрите розслідування цього провадження.

Нагадаємо, сам Поворозник раніше заявив, що не брав хабарів та не вів жодних розмов щодо їх отримання. Заступник Кличка наголошує, що заяви про його арешт та затримання — вигадка. За його словами, підозри йому не оголошували.

Як відомо, Служба безпеки України 14 квітня затримала заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника за вимагання 125 тис. дол. хабара. Правоохоронці вважають, що він через посередника вимагав гроші від компанії-забудовника.