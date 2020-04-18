У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n136938-na-stupin-tyajkosti-covid-19-mojut-vplyvaty-indyvidualni-genetychni-osoblyvosti-ucheni.html

Ракурс

Генетична мінливість імунної системи людини може впливати на сприятливість до зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, та тяжкість перебігу захворювання.

Такого висновку дійшли учені з Американського товариства мікробіології, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю, опубліковану в Journal of Virology.

Автори статті зазначають, що індивідуальні генетичні варіації можуть пояснити відмінності в силі імунних реакцій у хворих на коронавірус.

Деякі гени імунної системи, які називаються людські лейкоцитарні антигени (Human Leukocyte Antigens, HLA), беруть участь в розпізнаванні патогенів і варіюються від людини до людини. Ці варіації можуть впливати на те, наскільки добре імунна система розпізнає певний патоген. Так, погане розпізнавання SARS-CoV-2 може привести до того, що людина стане більш вразливою до вірусу.

На думку вчених, деякі алелі (парні гени, що визначають альтернативні взаємовиключні стани тієї самої ознаки) можуть бути пов’язані з більш тяжкою інфекцією, як це вже було показано раніше у випадку з вірусом SARS-CoV-2003 (атиповою пневмонією).

Тож розуміння того, як варіації HLA можуть вплинути на перебіг COVID-19, могло б допомогти ідентифікувати індивідуумів, схильних до вищого ризику захворювання.

Визначення типу HLA може бути швидким і недорогим, — наголошують автори статті. — Поєднання цього з тестуванням на COVID-19, де це можливо, може покращити оцінку ступеня загрози від вірусу. Після розробки вакцини проти SARS-CoV-2 у вакцинації можна було б віддавати перевагу особам з підвищеним ступенем ризику за типами HLA.

Нагадаємо, американські учені вважають, що епідемія коронавірусу може залишити після себе безліч нервово-психічних проблем.