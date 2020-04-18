Пандемія коронавірусу триває, фото:

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, виявили вже у понад 2,2 млн людей у світі.

З них понад 154 тис. померли, 563 тис. вилікувалися. Про це повідомляє Telegram-канал BNO News.

Вже протягом тривалого часу цей сумний рейтинг очолюють США. Там наразі виявлено понад 710 тис. випадків коронавірусу, 37,1 тис. людей померли.

На другому місці Іспанія. Там виявлено майже 191 тис. випадків коронавірусу, понад 20 тис. людей померли.

В Італії загалом виявлено понад 172,4 тис. випадків інфікування коронавірусу. Вже майже 23 тис. інфікованих людей померли.

Четверту сходинку посідає Франція з майже 148 тис. виявлених випадків коронавірусу. У цій країні померли вже понад 18,6 тис. інфікованих.

Коронавірус, зокрема, виявили в 1 тис. 81 моряка на борту флагмана французького військово-морського флоту — авіаносця «Шарль де Голль». Це показник може зрости, оскільки результати тестування низки моряків ще не надійшли, повідомляє видання France24.

Загалом на судні близько 2 тис. моряків. Зазначається, що одна людина перебуває в реанімації, ще близько 20 — госпіталізовані.

12 квітня авіаносець повернувся на свою домашню базу в середземноморському порту Тулон.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, у ВООЗ побоюються, що наступним центром пандемії коронавірусу може стати Африка.