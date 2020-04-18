Чорнобильська зона потерпає від пожеж, фото: ДАЗВ

https://racurs.ua/ua/n136940-pojeja-v-chornobyli-dosi-tliut-kilka-oseredkiv-karta.html

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У Зоні відчуження станом на 7.00 сьогоднішнього ранку досі тліють пеньки, трав’яний настил та деревина в пройдених вогнем осередках.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що підрозділи ДСНС надають допомогу Державному агентству України з управління зоною відчуження у боротьбі з вогнем на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Загалом до боротьби з пожежами залучені 166 одиниць техніки, серед якої три вертольоти ДСНС. 17 квітня вони здійснили 134 скиди води загальною вагою 268 тонн.

Також в межах заходів боротьби з вогнем інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг.

У ДСНС запевняють, що загалом радіаційний фон у Києві та Київській області перебуває в межах норми.

Нагадаємо, у Гідрометцентрі стверджують, що нещодавня пилова буря та задуха в Києві не були пов’язані з пожежами у Чорнобильській зоні.