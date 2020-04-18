Пожежі під Києвом: згоріли 39 будинків, ліс все ще гасять, поліція розшукує паліїв, фото — ДСНС

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Ракурс

Пожежі у лісах Житомирської області, а також поблизу Києва 18 квітня тривають. Рятувальники та лісова охорона рятують людей та дерева на території чотирьох лісових господарств Житомирщини — в Овручі та Словечанах.

Тут все ще тліє трава і пеньки, залишається дев’ять осередків горіння. Рятувальники повідомили, що встигли захистити від вогню житлові будинки у шести селах області — Першотравневому, Виступовичах, Рудні, Дівошині, Слободі та Ясинці.

Водночас у відселених селах Острови, Личмани, Середня Рудня, Нижня Рудня і Верхня Рудня вогонь знищив 39 будівель, окремі з яких самовільно використовувалися як дачні ділянки. Встигли врятувати 45 будівель.

Вогонь нині гасять понад 650 співробітників ДСНС і лісгоспів, допомагають у цьому три літаки АН-32П, якими 18 квітня здійснили 12 скидів води (96 тонн).

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що поліція розшукує двох невідомих, які навмисне підпалили суху траву на Київщині. Вони пересувалися на мопедах без номерних знаків. Геращенко стверджує, що ці чоловіки навмисно підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь.

У Фейсбук Геращенко розповів, що ці двоє — не просто місцеві мешканці, які підпалюють сухостій, щоб полегшити весняні польові роботи на городах. На основі відео місцевого мешканця, яке Геращенко перепостив у себе, заступник міністра вважає, що пожежі у Київській і Житомирській областях «мають характер масових умисних підпалів».

Геращенко попросив громадян фіксувати номери підозрілих транспортних засобів та фотографувати ймовірних причетних до підпалів лісів.

«Ракурс» учора повідомляв, що на Житомирщині лісові пожежі перекинулися на села.