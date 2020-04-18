У США схвалили безпечний для медиків тест на коронавірус за слиною, фото — nj.com/

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Новий тест на коронавірус схвалили для використання в США. Він настільки простий та економічний, що швидко дозволить збільшити охоплення перевірених людей.

Пацієнти зможуть збирати слину в спеціальну пробірку і віддавати її медичному працівнику, який передасть матеріал в лабораторію.

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалило цей перший тест на коронавірус на основі слини для екстреного використання. Про це повідомляє сайт Університету Рутгерса. Тест допоможе збільшити рівень безпеки для медпрацівників, які проводять скринінг, а також більш економно використовувати ресурси.

Нам більше не потрібно піддавати медичних працівників ризику зараження, виконуючи забір матеріалу з носа або рота. Ми можемо зберегти дорогоцінні засоби індивідуального захисту для використання в лікуванні пацієнтів замість тестування. Ми можемо значно збільшити кількість людей, що проходять тестування кожен день, оскільки збір слини швидший і масштабований, ніж збір мазків, — заявив професор і директор з розвитку технологій в RUCDR Infinite Biologics Ендрю Брукс.

За його словами, слинні тести допоможуть обійти проблему глобальної нестачі тампонів для взяття мазків. Тестування зможуть пройти люди, які перебувають на самоізоляції. Також новий тест спростить роботу лікарів, які відносно швидко зможуть оцінювати інфекційний статус пацієнтів.

Лабораторія Rutgers може обробляти 10 тис. зразків пацієнтів в день. FDA проінструктувало лабораторію, що пацієнти, які отримують негативні результати, повинні все ж отримати підтвердження за допомогою іншого методу тестування.

США поки лідирують у світі за кількістю виявлених інфікованих новим коронавірусом. За даними Університету Джонса Хопкінса, в країні станом на 18 квітня вже понад 710 тис підтверджених випадків.