В США изобрели безопасный для медиков тест на коронавирус по слюне, фото — nj.com

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Новый тест на коронавирус одобрили для использования в США. Он настолько простой, что быстро позволит увеличить охват проверенных людей.

Пациенты смогут собирать слюну в специальную пробирку и отдавать ее медицинскому работнику, который передаст материал в лабораторию.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило этот первый тест на коронавирус на основе слюны для экстренного использования. Об этом сообщает сайт Университета Рутгерса. Тест поможет увеличить уровень безопасности для медработников, проводящих скрининг, а также более экономно использовать ресурсы.

Нам больше не нужно подвергать медицинских работников риску заражения, выполняя забор материала из носа или рта. Мы можем сохранить драгоценные средства индивидуальной защиты для использования в лечении пациентов вместо тестирования. Мы можем значительно увеличить количество людей, проходящих тестирование каждый день, поскольку сбор слюны проходит быстрее и масштабней, чем сбор мазков, — заявил профессор и директор по развитию технологий в RUCDR Infinite Biologics Эндрю Брукс.

По его словам, слюнные тесты помогут обойти проблему глобальной нехватки тампонов для взятия мазков. Тестирование смогут пройти люди, которые находятся на самоизоляции. Также новый тест упростит работу врачей, которые относительно быстро смогут оценивать инфекционный статус пациентов.

Лаборатория Rutgers может обрабатывать 10 тыс. образцов пациентов в день. FDA проинструктировало лабораторию: пациенты, которые получат отрицательные результаты, должны все же получить подтверждение с помощью другого метода тестирования.

США пока лидируют в мире по количеству выявленных инфицированных новым коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране по состоянию на 18 апреля уже более 710 тыс подтвержденных случаев.