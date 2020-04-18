Благодатный огонь сошел в Иерусалиме: как его передадут в Украину, скриншот видео

https://racurs.ua/n136951-blagodatnyy-ogon-soshel-v-ierusalime-kak-ego-peredadut-v-ukrainu-video.html

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Благодатный огонь сошел сегодня в Иерусалиме. Церемония схождения традиционно состоялась в Храме Воскресения.

Церемонию ежегодно в Великую субботу перед Пасхой совместно проводят греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Схождение Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа.

В этом году из-за карантина церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господнего состоялась с ограниченным количеством участников — без присутствия паломников.

Благодатный огонь будет по специальной процедуре доставляться ко всем православным верующим в разных странах, включая Украину, сообщает Israel Today.

Делегации из разных стран прилетели в Израиль. Однако они оставались на борту самолетов. Представители их церквей присутствовали на церемонии схождения Благодатного огня. Они и привезут его в сопровождении израильской полиции к самолетам делегаций.

После этого самолеты с Благодатным огнем полетят в страны, где православные христиане будут праздновать Пасху, в том числе и в Украину.

Напомним, что на украинских телеканалах можно будет посмотреть трансляцию богослужений на Пасху 2020: