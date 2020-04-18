Благодатный огонь сошел в Иерусалиме: как его передадут в Украину (ВИДЕО)https://racurs.ua/n136951-blagodatnyy-ogon-soshel-v-ierusalime-kak-ego-peredadut-v-ukrainu-video.htmlРакурс
Благодатный огонь сошел сегодня в Иерусалиме. Церемония схождения традиционно состоялась в Храме Воскресения.
Церемонию ежегодно в Великую субботу перед Пасхой совместно проводят греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Схождение Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа.
В этом году из-за карантина церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господнего состоялась с ограниченным количеством участников — без присутствия паломников.
Благодатный огонь будет по специальной процедуре доставляться ко всем православным верующим в разных странах, включая Украину, сообщает Israel Today.
Делегации из разных стран прилетели в Израиль. Однако они оставались на борту самолетов. Представители их церквей присутствовали на церемонии схождения Благодатного огня. Они и привезут его в сопровождении израильской полиции к самолетам делегаций.
После этого самолеты с Благодатным огнем полетят в страны, где православные христиане будут праздновать Пасху, в том числе и в Украину.
Напомним, что на украинских телеканалах можно будет посмотреть трансляцию богослужений на Пасху 2020:
- Православная церковь Украины — 23.00−03.00 в ночь с 18 на 19 апреля — «1+1», UA: Перший;
- Украинская православная церковь (УПЦ МП) — 23.00−03.00 в ночь с 18 на 19 апреля — «Интер», UA: Перший;
- Украинская греко-католическая церковь — 07.30−11.00 19 апреля — ICTV, UA: Перший.