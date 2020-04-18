Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі: як його передадуть в Україну, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n136951-blagodatnyy-vogon-ziyshov-v-ierusalymi-yak-yogo-peredadut-v-ukrayinu-video.html

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Благодатний вогонь зійшов сьогодні в Єрусалимі. Церемонія сходження традиційно відбулася в Храмі Воскресіння.

Церемонію щорічно у Велику суботу перед Великоднем спільно проводять грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Сходження Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа.

Цього року через карантин церемонія сходження Благодатного вогню у храмі Гроба Господнього відбулася з обмеженою кількістю учасників — без присутності паломників.

Благодатний вогонь буде за спеціальною процедурою доставлятися до всіх православних вірян у різних країнах, зокрема й України, повідомляє Israel Today.

Делегації з різних країн прилетіли до Ізраїлю. Проте вони залишалися на борту літаків. Представники їхніх церков були присутні на церемонії сходження Благодатного вогню. Вони й привезуть його у супроводі ізраїльської поліції до літаків делегацій.

Після цього літаки з Благодатним вогнем полетять до країн, де православні християни святкуватимуть Великдень, зокрема й до України.

Нагадаємо, що на українських телеканалах можна буде подивитися трансляцію богослужінь на Великдень 2020: