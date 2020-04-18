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Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі: як його передадуть в Україну, скріншот відео

Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі: як його передадуть в Україну (ВІДЕО)

18 кві 2020, 16:32
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Благодатний вогонь зійшов сьогодні в Єрусалимі. Церемонія сходження традиційно відбулася в Храмі Воскресіння.

Церемонію щорічно у Велику суботу перед Великоднем спільно проводять грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Сходження Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа.

Цього року через карантин церемонія сходження Благодатного вогню у храмі Гроба Господнього відбулася з обмеженою кількістю учасників — без присутності паломників.

Благодатний вогонь буде за спеціальною процедурою доставлятися до всіх православних вірян у різних країнах, зокрема й України, повідомляє Israel Today.

Делегації з різних країн прилетіли до Ізраїлю. Проте вони залишалися на борту літаків. Представники їхніх церков були присутні на церемонії сходження Благодатного вогню. Вони й привезуть його у супроводі ізраїльської поліції до літаків делегацій.

Після цього літаки з Благодатним вогнем полетять до країн, де православні християни святкуватимуть Великдень, зокрема й до України.


Нагадаємо, що на українських телеканалах можна буде подивитися трансляцію богослужінь на Великдень 2020:

  • Православна церква України — 23.00−03.00 в ніч з 18 на 19 квітня — «1+1», UA: Перший;
  • Українська православна церква (УПЦ МП) — 23.00−03.00 в ніч з 18 на 19 квітня — «Інтер», UA: Перший;
  • Українська греко-католицька церква — 07.30−11.00 19 квітня — ICTV, UA: Перший.

Джерело: Ракурс


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