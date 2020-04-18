Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі: як його передадуть в Україну (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n136951-blagodatnyy-vogon-ziyshov-v-ierusalymi-yak-yogo-peredadut-v-ukrayinu-video.htmlРакурс
Благодатний вогонь зійшов сьогодні в Єрусалимі. Церемонія сходження традиційно відбулася в Храмі Воскресіння.
Церемонію щорічно у Велику суботу перед Великоднем спільно проводять грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Сходження Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа.
Цього року через карантин церемонія сходження Благодатного вогню у храмі Гроба Господнього відбулася з обмеженою кількістю учасників — без присутності паломників.
Благодатний вогонь буде за спеціальною процедурою доставлятися до всіх православних вірян у різних країнах, зокрема й України, повідомляє Israel Today.
Делегації з різних країн прилетіли до Ізраїлю. Проте вони залишалися на борту літаків. Представники їхніх церков були присутні на церемонії сходження Благодатного вогню. Вони й привезуть його у супроводі ізраїльської поліції до літаків делегацій.
Після цього літаки з Благодатним вогнем полетять до країн, де православні християни святкуватимуть Великдень, зокрема й до України.
Нагадаємо, що на українських телеканалах можна буде подивитися трансляцію богослужінь на Великдень 2020:
- Православна церква України — 23.00−03.00 в ніч з 18 на 19 квітня — «1+1», UA: Перший;
- Українська православна церква (УПЦ МП) — 23.00−03.00 в ніч з 18 на 19 квітня — «Інтер», UA: Перший;
- Українська греко-католицька церква — 07.30−11.00 19 квітня — ICTV, UA: Перший.