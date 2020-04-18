Митрополит Онуфрій, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n136947-zmi-povidomlyaut-pro-gospitalizaciu-mytropolyta-onufriya-v-upc-mp-cu-informaciu-sprostovuut.html

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Митрополита Онуфрія, очільника Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), таємно госпіталізували через зараження коронавірусом.

Також госпіталізували іншого митрополита УПЦ МП — Антонія. Про це з посиланням на джерела в Києва-Печерській лаврі повідомляє видання «Релігійна правда».

За даними джерел видання, митрополитів госпіталізували під чужими іменами. Онуфрій, ймовірно, не проводитиме Великодню літургію.

Також інформацію про госпіталізацію Онуфрія підтверджують, з посиланням на свої джерела, ТСН та «Дзеркало тижня».

Так, за інформацією «Дзеркала тижня», Онуфрій перебуває у Київському інституті серця Бориса Тодурова, у спеціальній палаті.

Водночас у прес-службі УПЦ МП цю інформацію спростовують.

Там заявляють, що Онуфрій здоровий і у Великодню ніч очолить богослужіння в одному з храмів Києво-Печерської лаври.

Митрополит Антоній у коментарі виданню «Українська правда» також спростував інформацію про свою та Онуфрія госпіталізацію. За його словами, він здоровий і перебуває у себе в келії у лаврі.

Блаженнійший Онуфрій перебуває у себе в резиденції. Зазвичай там, де він служить, збирається дуже багато народу, тому Блаженнійший служитиме Пасхальну службу, мабуть, у себе в храмі на території резиденції, — заявив Антоній.

Варто додати, що митрополит Антоній вчора у Фейсбуці закликав всіх охочих сьогодні приходити з лампадками до розташованого неподалік від в’їзду до Києво-Печерської лаври Свято-Воскресенського храму, куди мають доставити з Єрусалима Благодатний вогонь.

Нагадаємо, коронавірус нещодавно виявили в очільника Київської духовної академії УПЦ МП єпископа Сильвестра.