Фізичні вправи допоможуть людям на карантині, фото:

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Хворі на коронавірус SARS-CoV-2 зможуть перенести це захворювання у значно легшій формі, завчасно почавши виконувати фізичні вправи.

Річ у тім, що регулярні кардіотренування можуть допомогти захистити майбутніх пацієнтів з коронавірусом від розвитку важкого ускладнення, яке є основної причини смерті — синдрому гострого респіраторного дистресу (ураження легенів). Такого висновку дійшли вчені з Університету штату Вірджинія (США), повідомляє видання New York Post.

Тож учені рекомендують щоденно витрачати 30 хв на кардіотренування (наприклад на аеробіку чи їзду на велосипеді), щоб позбавити себе від респіраторних захворювань.

Зазначається, що фізичні навантаження стимулюють вироблення людським організмом антиоксиданту, відомого як позаклітинна супероксиддисмутаза (EcSOD).

Синдром гострого респіраторного дистресу спостерігається у 20−40 відсотків всіх заражених коронавірусом і в половині випадків призводить до смерті.

Ми не можемо жити в ізоляції завжди, — наголошують учені. — Регулярні фізичні вправи мають набагато більше користі для здоров’я, ніж ми знаємо. Захист від цього важкого респіраторного захворювання — лише один із багатьох прикладів.

Нагадаємо, американські вчені вважають, що на ступінь тяжкості COVID-19 можуть впливати індивідуальні генетичні особливості.