В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n136945-mayje-80-pomerlyh-vid-koronavirusu-v-ukrayini-maly-suputni-zahvoruvannya-moz.html

Ракурс

В Україні близько 78% людей, які померли від коронавірусу SARS-CoV-2, мали супутні захворювання.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу з приводу ситуації з епідемією коронавірусу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Перш за все, це цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, нирок, тобто важкі системні захворювання. Ті люди, які є безпосередньо в групі ризику, — повідомив міністр.

Тому ми завжди звертаємося до людей, які мають такі захворювання — максимально дотримуватися карантину, при появі перших симптомів відразу звертатися до лікарів: або до сімейного лікаря, або в екстрену швидку допомогу, або на гарячу лінію, — додав Степанов.

Загалом в Україні станом на 9.00 сьогоднішнього дня офіційно вже підтверджено 5 тис. 106 випадків коронавірусу. З початку епідемії в Україні захворіли 978 медиків та 332 дитини.

Всього від коронавірусу в Україні померли 133 людини.

Нагадаємо, Степанов сьогодні заявив, що на момент початку епідемії коронавірусу Україна взагалі не була забезпечена специфічними засобами захисту, які відповідають необхідним стандартам.